В Баку эксперты НАТО проводят тренинг для педагогов военных учебных заведений

БАКУ /Trend/ - В Военной Академии Вооруженных сил в рамках Программы расширения военного образования (DEEP) с участием экспертов НАТО проводится тренинг педагогов-инструкторов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Целью тренинга является оказание помощи совершенствованию педагогического потенциала специальных военно-учебных заведений путем подготовки ведущих педагогов-инструкторов за счет кадровых ресурсов министерства.

Участникам, успешно завершившим тренинг, который будет проходить до 27 сентября, выдадут сертификаты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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