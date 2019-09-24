Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Хорватии (ФОТО) (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 12:30)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Хорватии Бранко Зебича, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Посол Бранко Зебич обошел строй почетного караула. Вручая Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты, посол сказал:

- Доброе утро, господин Президент. Меня зовут Бранко Зебич. Я посол Хорватии. Для меня честь находиться здесь, вручить Вам верительные грамоты и передать приветствия Президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, которую Вы очень хорошо знаете.

Президент Ильхам Алиев:

- Прошу передать мои приветствия госпоже Президенту. Я помню наши встречи, в частности, встречу, проведенную в ходе моего официального визита в вашу страну в прошлом году. Проведенные обсуждения служат развитию партнерства между нашими странами. Думаю, нам удалось построить очень эффективные отношения, которые охватывают ряд областей. Конечно, официальный визит госпожи Президента в Азербайджан и мой визит в вашу страну являются очень важными примерами нашего сотрудничества. Уверен, что вы будете чувствовать себя в Азербайджане как дома, потому что дружественные отношения между нашими странами также охватывают народную дипломатию. Думаю, что за последние годы больше людей в Хорватии проинформированы о нас и еще больше азербайджанцев узнали о вашей стране. По этой причине, полагаю, вам будет приятно осуществлять деятельность в Азербайджане в течение нескольких лет. Уверен, что вы внесете вклад в усиление сотрудничества в традиционных сферах, а также выявление новых направлений нашего партнерства. Желаю Вам приятных дней и успехов в нашей стране.

Посол Бранко Зебич:

- Благодарю. Я чувствую себя очень хорошо и уже как дома. Ранее я год работал временным поверенным в делах. Когда Вы совершали визит в Загреб я начал жить в Азербайджане. Я входил в состав делегации Хорватии. Премьер-министр представил меня Вам и обещал, что я буду послом здесь. Однако это заняло некоторое время в Хорватии. Такова процедура.

Президент Ильхам Алиев: Вы хорошо устроились в Азербайджане?

Посол Бранко Зебич: Да, хорошо устроился, чувствуя себя как дома. Как Вы отметили, есть много сфер для укрепления и расширения сотрудничества. Речь идет не только об экономическом сотрудничестве. В этой области дела идут хорошо. Я как первый постоянный посол Хорватии в Азербайджане особенно хотел бы расширить сотрудничество между народами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, просил передать и его приветствия Президенту Хорватии.

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