Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Литвы (ФОТО) (версия 2)

24 сентября 2019 21:01 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 12:32)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Литвы Эгидиюса Навикаса, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Посол Эгидиюс Навикас обошел строй почетного караула.

Эгидиюс Навикас вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Беседуя затем с послом, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать в Азербайджан. Желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Уверен, что за время вашей работы в Азербайджане наши традиционно дружественные отношения будут и дальше успешно развиваться, охватывать новые сферы. Мы уже хорошие партнеры и старые друзья, знаем друг друга очень давно и на протяжении длительного времени активно сотрудничаем. Вы, наверное, знаете о моих контактах с президентом господином Адамкусом, с которым мы очень часто встречались и в Баку, и в Вильнюсе, а также с президентом Грибаускайте, с которой у нас также были очень хорошие отношения. Так что эта история наших отношений достаточно позитивная. Но я думаю, что у вас будет много работы для того, чтобы продвигать отношения вперед.

Традиционные сферы сотрудничества, новые сферы сотрудничества. Конечно, в торгово-экономическом плане, я думаю, есть над чем поработать, над увеличением товарооборота. Может быть, создать какие-то рабочие группы для того, чтобы подумать, как мы можем увеличить торгово-экономические связи. И по всем другим направлениям мы настроены на продолжение традиционного сотрудничества, укрепление партнерства. Сотрудничество должно быть нацелено на конкретные результаты. Так что вам желаю хорошего пребывания и активной работы в Азербайджане.

Посол Эгидиус Навикас сказал:

- Большое спасибо, господин Президент. Я хотел бы, прежде всего, передать Вам наилучшие пожелания от президента Литвы господина Гитанаса Науседы и также приглашение посетить Литву. Конечно, для меня большая честь и я очень рад быть послом в Азербайджане. Я очень рад, что, как Вы уже упомянули, у нас есть солидная база, солидная основа дружественных отношений и сотрудничества. Я уже заметил здесь в Баку очень хорошие, позитивные контакты между нашими народами.

Посол отметил, что политический диалог высокого уровня между Азербайджаном и Литвой вызывает удовлетворение. Эгидиюс Навикас сказал, что для развития двусторонних отношений в различных областях, в том числе сотрудничества в экономической сфере, имеются хорошие возможности. Коснувшись важности связей между городами в развитии сотрудничества наших стран, посол подчеркнул, что между тремя городами Литвы и Азербайджана налажены побратимские отношения. Посол коснулся связей Азербайджана с Европейским Союзом и добавил, что его страна в рамках твининг-проектов Европейского Союза тесно сотрудничает с Азербайджаном.

Глава государства отметил, что сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном всесторонне развивается. Напомнив о визитах в Азербайджан руководства Европейского Союза за минувший период и своем визите в штаб-квартиру Европейского Союза, Президент подчеркнул, что поддержка, оказываемая странами-членами Европейского Союза развитию этого сотрудничества, высоко ценится.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Литовы Гитанаса Науседы, просил передать и его приветствия президенту Литвы.

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  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Литвы (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Литвы (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Литвы (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Литвы (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Литвы (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Литвы (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Литвы (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Литвы (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Литвы (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Литвы (ФОТО) (версия 2)
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