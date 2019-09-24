Эрдоган: Неприемлемо, что Нагорный Карабах и окружающие его районы все еще находятся под армянской оккупацией

БАКУ/Trend/ - Неприемлемо, что Нагорный Карабах и окружающие его районы, которые являются территорией Азербайджана, все еще находятся под оккупацией.
Об этом, как передает Trend, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Назвав неприемлемым текущий статус Нагорного Карабаха, Эрдоган отметил, что Южный Кавказ нужно исключить из списка проблемных регионов мира.
Эрдоган подчеркнул, что несмотря на принятые ООН резолюции, нагорно-карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы всё еще находятся под армянской оккупацией.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
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