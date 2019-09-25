Вышла в свет 89-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

БАКУ /Trend/ - Уровень общей грамотности в Азербайджане близок к 100 процентам. Это – прекрасный показатель. Сегодня грамотность, знания, технологии в мире решают все. Посмотрите на положение в развитых странах. Среди них есть только те государства, которые обладают высокими технологиями. Природные ресурсы, нефть, газ – это всего лишь средство. Основными факторами, ведущими страны к развитию, являются грамотность, знания, технологии, инновации, новшества. Поэтому молодежь в Азербайджане должна обладать глубокими знаниями, быть грамотной. Современные технологии в Азербайджане получают огромную поддержку, это – государственная политика.

Это – цитата из выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия полной средней школы номер 28 в жилом массиве Савалан поселка Маштага Сабунчинского района. Оно включено в 89-ю книгу только что вышедшего в свет многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Материалы в очередной книге многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с августа по октябрь 2018 года.

В 89-й книге многотомника собрана информация о визитах Президента Ильхама Алиева в Российскую Федерацию, Хорватию, республики Таджикистан и Кыргызстан, а также проведенных переговорах и подписанных документах в ходе визитов в Азербайджан президентов России, Турции и Монголии, тексты заявлений для печати.

В издание вошли материалы о приемах Президентом Азербайджана высокопоставленных представителей Японии, Израиля, Австрии, Болгарии, США и других государств, ОБСЕ, НАТО.

На всех встречах и переговорах Президент Ильхам Алиев привлекал внимание к оккупационной политике Армении, призывал мировую общественность к поддержке урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

Читатели могут ознакомиться в книге с текстами выступлений главы государства на грандиозном параде, посвященном 100-летию освобождения Баку от армянских захватчиков, и на торжественном заседании в Милли Меджлисе по случаю 100-летия Азербайджанского парламента.

В издание вошли материалы о поездках Президента Азербайджана в Масаллинский, Билясуварский, Хызинский, Лянкяранский, Астаринский районы, город Губа, тексты выступлений на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам, на других важных мероприятиях.

В книге даны раздел «Примечания», указатели «Личные имена», «Географические названия».

При подготовке 89-й книги, выпущенной «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства.

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