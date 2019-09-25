Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Франции (ФОТО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в нашей стране Закари Гроса, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Посол Закари Грос обошел строй почетного караула.

Закари Грос вручил свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Беседуя с послом, Президент Ильхам АЛИЕВ сказал:

Желаю вам приятного пребывания в Азербайджане. Учитывая сферу охвата нашего сотрудничества, имеющего уже долгую и очень успешную историю, большой потенциал, надеюсь, что у вас будет содержательная повестка дня. Конечно, вам хорошо известны этапы развития нашего сотрудничества. Вы знаете, что Азербайджан всегда воспринимает Францию как одну из самых важных партнерских стран мира. Все мои многочисленные визиты в Париж и встречи с Президентом Шираком, Президентом Саркози и Президентом Олландом, а также с Президентом Макроном в прошлом году и с другими высокопоставленными официальными лицами сыграли очень большую роль в развитии нашего сотрудничества. Неслучайно французские компании реализовали много важных проектов в Азербайджане. Вспоминаю, что во время визита Президента Олланда мы подписали договоры на несколько миллиардов долларов. Часть из них уже реализована, другие ожидают реализации. Французские компании широко представлены здесь. Конечно, вы осведомлены о моих многочисленных встречах с MEDEF. В последний раз эта встреча прошла здесь, в Баку. Мы встречались и во Франции, и здесь. Есть большой взаимный интерес и хорошие результаты. Считаю, что у нас налажено прочное сотрудничество в этой сфере, которое имеет большие перспективы. Конечно, наши политические связи также играют важную роль в развитии сотрудничества между компаниями и связей в экономической сфере. Моя прошлогодняя встреча с Президентом Макроном была очень важной с точки зрения определения планов нашего дальнейшего сотрудничества. Эта встреча сыграла важную роль в развитии сегодняшнего партнерства. Конечно, визит министра Ле Мера также был очень успешным. Мы сотрудничаем и в вопросе решения конфликта и знаем, в какой фазе находятся переговоры. Конечно, ваша страна играет важную роль и в развитии сотрудничества Азербайджан-Европейский Союз. Визит Президента Туска в июле также был очень успешным. Таким образом, наше сотрудничество имеет очень обширную повестку дня. Уверен, что у вас будет много работы, и надеюсь, что позитивная динамика наших нынешних связей продолжится и в период вашей деятельности.

Посол Закари ГРОС сказал:

Благодарю. Передаю Вам самые искренние приветствия Президента Макрона. Очень рад находиться здесь, в Вашем прекрасном и успешно развивающемся городе. Как уже было отмечено Вами, между нами налажены прочные двусторонние отношения, и Ваш личный вклад в это очень важен для нас. Вопросы безопасности имеют большое значение. Безопасность Азербайджана и Южного Кавказа очень значима для безопасности Европы. В условиях напряженности в регионе – в иранском вопросе Президент Макрон прилагает усилия по снижению напряженности. Конечно, Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, желает мирного урегулирования конфликта в рамках принципа уважения территориальной целостности Вашей страны, и намерена быть активной в этой сфере. Мы надеемся продолжить политический диалог между нашими странами. Как было отмечено Вами, для нас очень важно сотрудничество в экономической, энергетической, транспортной сферах, в области безопасности.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Эмманюэля Макрона, попросил передать его приветствия Президенту Французской Республики.

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