Сиявуш Новрузов: Социальные сети порой используют неверно

25 сентября 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Некоторые люди используют социальные сети не по назначению, пытаются посеять смуту.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сиявуш Новрузов на встрече с активистами Сумгайытской городской и Губадлинской районной организаций ПЕА в Центре Гейдара Алиева в Сумгайыте.

Он сообщил, что за этим стоят некоторые государства.

"Особой место среди финансовых спонсоров этих людей занимает армянское лобби. Некоторые азербайджанские мигранты за рубежом пытаются навести тень на проводимые в Азербайджане реформы, работу по благоустройству и созиданию. Они заняты распространением ложной информации. В таких случаях члены ПЕА должны быть активными. . Пусть покажут, в какой европейской стране за последние 20 лет проделано столько работы, сколько в Азербайджане. Путь, который другие страны не могут преодолеть за сотню лет, Азербайджан прошел за короткий срок", - отметил Сиявуш Новрузов.

Он подчеркнул, что если в какой-то стране нет стабильности, то там и не может быть речи о развитии.

"Азербайджан — остров стабильности. Председатели районных организаций ПЕА должны усилить агитационную работу среди людей. С людьми, которые распространяют ложную информацию, необходимо вести беседы, направлять на путь истинный. Порой пытаются ввести в заблуждение членов ПЕА, внушить им ложные мысли. Такое нужно пресекать", - отметил Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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