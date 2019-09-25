Эльмар Мамедъяров: Азербайджан — основная страна, обеспечивающая сообщение США с Центральной Азией и Афганистаном (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Мы готовы заниматься другими энергетическими проектами, представляющими взаимный интерес.

Об этом сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на "II Каспийском бизнес форуме" в США, передает в среду Trend со ссылкой на МИД.

Министр сообщил, что за последние 30 лет, включая стратегическую деятельность в сферах энергетической безопасности, борьбы с терроризмом и транснациональными угрозами, Азербайджан стал надежным партнером США в регионе.

"Являясь естественным мостом между Азией и Европой, Азербайджан — основная страна, обеспечивающая сообщение США с Центральной Азией и Афганистаном, в то же время самый большой торговый партнер США на Южном Кавказе. В 2018 году товарооборот превысил 860 миллиона долларов — больше на 10 процентов чем в прошлом году.

На сегодня США инвестировали в экономику Азербайджана свыше 10 миллиардов долларов. В свою очередь, SOFAZ (Государственный нефтяной фонд Азербайджана) инвестировал в рынки США, в том числе в стабильные доходы, капитал и недвижимость, более восьми миллиардов долларов. В Азербайджане зарегистрировано и действуют более 250 американских компаний. После восстановления независимости Азербайджана большие строительные и операционные компании, подрядчики и инвесторы США приняли участие в большинстве крупных и средних проектах в стране", - сказал министр.

По его словам, Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и ответственный партнер, оказавший весомый вклад в энергетическую безопасность в Европе и за ее пределами.

"На прошлой неделе было отмечено 25-летие договора о разведке и разработке крупного нефтяного месторождения в Каспийском море - Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) - "Контракта века", изменившего экономику Азербайджана за последние десятилетия. Среди других основных компаний Запада крупные нефтяные компании США вошли в консорциум, заключивший договор о долевом разделе добычи. Новый контракт по продлению АЧГ до 2049 года подписан в 2017 году. В рамках контракта американские компании Chevron и Exxon стали владельцами более 16 процентов акций Консорциума АЧГ", - отметил Мамедъяров.

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