Эльмар Мамедъяров: Азербайджан — основная страна, обеспечивающая сообщение США с Центральной Азией и Афганистаном (ФОТО) (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 14:21)

БАКУ/Trend/ - Мы готовы заниматься другими энергетическими проектами, представляющими взаимный интерес.

Об этом сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на "II Каспийском бизнес форуме" в США, передает в среду Trend со ссылкой на МИД.

Министр сообщил, что за последние 30 лет, включая стратегическую деятельность в сферах энергетической безопасности, борьбы с терроризмом и транснациональными угрозами, Азербайджан стал надежным партнером США в регионе.

"Являясь естественным мостом между Азией и Европой, Азербайджан — основная страна, обеспечивающая сообщение США с Центральной Азией и Афганистаном, в то же время самый большой торговый партнер США на Южном Кавказе. В 2018 году товарооборот превысил 860 миллиона долларов — больше на 10 процентов чем в прошлом году.

На сегодня США инвестировали в экономику Азербайджана свыше 10 миллиардов долларов. В свою очередь, SOFAZ (Государственный нефтяной фонд Азербайджана) инвестировал в рынки США, в том числе в стабильные доходы, капитал и недвижимость, более восьми миллиардов долларов. В Азербайджане зарегистрировано и действуют более 250 американских компаний. После восстановления независимости Азербайджана большие строительные и операционные компании, подрядчики и инвесторы США приняли участие в большинстве крупных и средних проектах в стране", - сказал министр.

По его словам, Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и ответственный партнер, оказавший весомый вклад в энергетическую безопасность в Европе и за ее пределами.

"На прошлой неделе было отмечено 25-летие договора о разведке и разработке крупного нефтяного месторождения в Каспийском море - Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) - "Контракта века", изменившего экономику Азербайджана за последние десятилетия. Среди других основных компаний Запада крупные нефтяные компании США вошли в консорциум, заключивший договор о долевом разделе добычи. Новый контракт по продлению АЧГ до 2049 года подписан в 2017 году. В рамках контракта американские компании Chevron и Exxon стали владельцами более 16 процентов акций Консорциума АЧГ", - отметил Мамедъяров.

По его словам, надежное партнерство с США и поддержка последних имели важное значение с точки зрения разветвления энергетических маршрутов и укреплении энергетической безопасности Европы, несмотря на то, что США не являются территорией Южного газового коридора.

"Дипломатические усилия США и участие американский компаний, оказавших вклад в завершение строительства трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, важны для успеха Южного газового коридора. Ресурсы, работники и подрядчики США – сюда входят более 20 подрядчиков (например, Baker Hughes, Bechtel, Cameron, Emerson, GE, KBR, Schlumberger и Siemens) - сыграли важную роль с материальной точки зрения и приняли непосредственное участие в строительстве, развитии и сдаче в эксплуатацию этих проектов в Азербайджане и Европе по контрактам общей стоимостью свыше двух миллиардов долларов.

Президент Дональд Трамп в своих письмах постоянно выражал поддержку США Южному газовому коридору. Важно отметить, что правительство США серьезно поддерживает проект Южного газового коридора в рамках многих структур. Проект Южный газовы коридор близится к завершению и мы готовы заниматься другими энергетическими проектами, представляющими взаимный интерес», - отметил Мамедъяров.

Руководитель МИД отметил, что проведенное в мае в Баку четвертое заседание Американо-азербайджанской комиссии экономического сотрудничества было направлено на укрепление и углубление диалога в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе торговли и инвестиций, транспорта и логистики, сельского хозяйства, вопросов продовольственной безопасности и туризма.

"Сегодня особо актуальны транспортные пути, следующие из Центральной Азии через Каспийское море и Кавказ. Азербайджан является активным участником региональных и транснациональных транспортных инициатив по сообщению и стороной, агитирующей это, инициатором международных логистических центров и зон свободной торговли для развития пассажирских и грузовых перевозок между регионами Евразии, в том числе развития основных транспортных связей и стратегической инфраструктуры.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс осуществляет грузовое и пассажирское сообщение между Европой и Китаем, те самым соединив Азербайджан, Грузию и Турцию. Пересечение железнодорожных путей между собой не является самодостаточным и в настоящее время мы работаем над унификацией тарифов, чтобы оно стало выгодным с коммерческой точки зрения. Баку-Тбилиси-Карс, является частью Транскаспийского международного транспортного маршрута протяженность 6500 километров, соединяющего Азию с Европой и проходящего через территорию Азербайджана, Грузии, Казахстана и Турции. Эти транспортные связи имеют большое значение для Центральной Азии, у которой нет выхода к морю, а также для Южного Кавказа.

Первые контейнерные вагоны доказали, что транзитное время этого маршрута можно снизить с 30-35 до 15 дней. Транскаспийский коридор создаст дополнительные возможности для расширения частного сектора в сфере инвестиций, торговли и транзита», - подчеркнул министр.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.