В Минске пройдет встреча стран «Восточного партнёрства»

25 сентября 2019 16:12 (UTC+04:00)

Вначале октября МИД Беларуси проведёт в Минске «мероприятие высокого уровня по линии «Восточного партнерства». Об этом в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, передает Trend со ссылкой на ИА Rex.

По информации МИД Беларуси, мероприятие состоится «с участием высокопоставленных представителей стран ЕС и других государств региона». В программу Евросоюза для постсоветских республик входят Беларусь, Украина, Азербайджан, Грузия и Молдова.

На мероприятие ожидается прибытие верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. К визиту чиновницы Минск желает приурочить подписание соглашения с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии – проекты документов 23 сентября одобрил Александр Лукашенко.

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