Азербайджанская община Нагорного Карабаха: Мы вернемся в Карабах

25 сентября 2019 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан вернет оккупированные территории, мы вернемся в Карабах. Мы работаем во имя этого.

Об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев на литературно-художественном мероприятии "Зов Карабаха", передает в среду Trend.

Гянджалиев сообщил, что потенциал переговоров по урегулированию Нагорно Карабахского конфликта не иссяк.

«Для того, чтобы освежить память премьера Армении Никола Пашиняна после сделанных им заявлений, вкратце хочу напомнить, что мы – азербайджанцы, изгнанные из Нагорного Карабаха являемся заинтересованной стороной, согласно международному праву и документам, утвержденным международными организациями. Мы – азербайджанцы вернемся на свои земли, с которых были изгнаны. В связи с этим руководство страны участвует в переговорах и их потенциал не иссяк. Мы не потеряли надежду на переговоры. Каждый из нас действует с целью разоблачения армян, получения превосходства в информационной политике, мы продолжаем информационную войну для изобличения лжи армян», - сказал Гянджалиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская община Нагорного Карабаха выступила с призывом к Пашиняну
Нагорно-карабахский конфликт 16:49
Турал Гянджалиев: Азербайджанская община Нагорного Карабаха возлагает большие надежды на переговоры
Политика 16:29
Глава азербайджанской общины Нагорного-Карабаха о попытках Еревана навредить переговорам
Нагорно-карабахский конфликт 15:27
Вице-премьер: Азербайджанская армия за один день освободит Нагорный Карабах от оккупации
Политика 12:59
Посол: Необходимо решить нагорно-карабахский конфликт в ближайшее время
Нагорно-карабахский конфликт 24 сентября 17:44
Глава МИД Пакистана призвал Армению вывести свои войска из Нагорного Карабаха
Нагорно-карабахский конфликт 24 сентября 14:58
Лента новостей
Минэкологии Азербайджана: Важно применять различные тарифы в зависимости от объема потребляемой воды
Общество 18:20
"Дочка" казахстанского «Байтерек» создаст совместный с США фонд
Бизнес 18:18
Фарид Шафиев: Поездка Пашиняна в США не изменит экономический фон в Армении
Нагорно-карабахский конфликт 18:16
Вице-президент Международной финансовой корпорации: "Программа реформ в Азербайджане постоянно расширяется"
Бизнес 18:14
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Финансы 18:09
Что будет представлено на юбилейном Фестивале Европейских фильмов в Баку (ФОТО)
Культура 18:06
Информационные услуги и услуги связи в Азербайджане увеличились на 17,6%
ИКТ 18:06
Международная финансовая корпорация способствовала принятию 18 законов в Азербайджане
Финансы 17:58
В Баку 80% выбросов в атмосферу приходится на долю автотранспорта — минэкологии
Общество 17:57