Турал Гянджалиев: Азербайджанская община Нагорного Карабаха возлагает большие надежды на переговоры (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 16:29)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская община Нагорно Карабахского региона Азербайджана возлагает большие надежды на переговоры по урегулированию Нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал руководитель Азербайджанской общины Нагорно Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, передает в среду Trend.

Гянджалиев подчеркнул, что ожидания в связи с последней встречей глав МИД Армении и Азербайджана высоки.

«Считаем, что эти переговоры приведут к конкретным результатам»,- сказал руководитель общины.

По его словам, пока потенциал переговоров не иссяк, продолжение этих переговоров и использование возможностей для мирного урегулирования конфликта имеет большое значение.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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