Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Транспортного обменного центра «Кероглу» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В среду состоялось открытие Транспортного обменного центра "Кероглу" Бакинского транспортного агентства, сообщает Trend.

В открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане реализуются гигантские проекты по обеспечению стремительного социально-экономического развития. Все это направлено на улучшение социального благосостояния граждан, обеспечение удобства, безопасности людей. С этим связана и проводимая в настоящее время в стране работа по оказанию качественных услуг общественного транспорта.

По поручению и указанию Президента Ильхама Алиева в последние годы был реализован ряд проектов, направленных на модернизацию транспортного парка, организацию безопасного и удобного использования пассажирами регулярных маршрутных автобусов. Один из этих проектов - создание транспортных обменных центров – ТОЦ, являющихся новшеством в системе общественного транспорта. Основная цель этой концепции - обеспечение удобного передвижения пассажиров, мобильности транспорта в городе, устранение плотности транспортного потока в центральной части Баку. Реализация данного проекта, наряду с созданием удобств гражданам, играет также важную роль с точки зрения безопасности пассажироперевозок.

Председатель Правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли проинформировал главу государства и Первую леди об условиях, созданных в Транспортном обменном центре «Кероглу».

Было отмечено, что этот Транспортный обменный центр, расположенный на пересечении проспектов Гейдара Алиева и Зии Буниятова, вблизи Беюкшорского узла, а также станции метро «Кероглу», был создан в 2016 году как первый ТОЦ. Являясь пилотным проектом, центр вначале был сооружен из легких конструкций. Однако в связи с поступившими впоследствии обращениями населения ТОЦ «Кероглу» в 2019 был капитально реконструирован, здесь создана современная транспортная инфраструктура.

По поручению главы государства агентством на территории главных въездов в Баку и выездов из города были организованы 5 крупных ТОЦ, а в городах и поселках планируется создание 6 небольших ТОЦ. Во всех центрах, как и здесь, будут созданы самые оптимальные условия.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Конечно, мы уделяем большое внимание этой сфере, потому что удобство граждан превыше всего. Поэтому закупаются самые современные автобусы, принимаются очень серьезные меры, связанные с транспортом и безопасностью. Продолжайте эту работу. В каждом уголке нашего города должны быть транспортные условия самого высокого уровня.

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Было сообщено, что вдоль дорог столицы проложены новые тротуары, созданы условия для граждан с нарушениями зрения. За Домом правительства в качестве пилотного проекта предусматривается проложить велосипедную дорожку. 100-метровая часть дорожки уже готова. В настоящее время проводятся эксперименты, связанные с покрытием велосипедные дорожки. При прокладке этой дорожки в основном используются местные материалы. В городе Баку предусматривается проложить велосипедной дорожки общей протяженностью 18,5 километра, а на первом этапе - 7,5 километра.

Было доведено до сведения, что на первоначальном этапе в связи с парковкой в городе установлено до 600 парковочных мест. Сейчас проводится инфраструктурная работа в этом направлении.

Затем глава государства и Первая леди поинтересовались условиями, созданными на платформах и в залах ожидания.

Было сообщено, что здесь построен автобусный терминал, состоящий из четырех платформ. На платформах имеются 10 залов ожидания, оснащенных современными информационными технологиями, системой вентиляции. Залы ожидания оформлены с использованием письменной и графической информации, отражающей успехи Азербайджана в области науки, литературы, культуры, искусства, истории, спорта, его ценности. В каждом зале также имеются полки с книгами. Наряду с залами ожидания, в центре имеются 5 киосков, кабинет управления, медицинский пункт, комната матери и ребенка. Залы обеспечены питьевой водой.

В течение дня услугами центра, в котором задействованы около 430 автобусов, курсирующих по 30 регулярным маршрутным линиям, соединяющим прилегающие села и поселки с центром города, будут пользоваться около 270 тысяч человек. В целом же за день в городе Баку перевозятся 2,2 миллиона пассажиров. Здесь по каждой маршрутной линии определено место остановки, установлены информационные табло.

В целях обновления автобусного парка столицы согласно соответствующему Распоряжению Президента Ильхама Алиева были заказаны 300 новых автобусов. 168 автобусов уже переданы ТОЦ. В конце октября число автобусов будет доведено до 200. Все автобусы планируется сдать в конце года.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил созданные здесь условия. Одной из основных особенностей центра является расположенный на территории парк отдыха. Смонтированная в парке самая современная система освещения по ночам придает территории особую красоту.

Президент Ильхам Алиев: Этот парк мы создали по моей инициативе несколько лет назад. Сейчас здесь прекрасная зона отдыха. Эта территория примыкает к парку. Здесь прекрасные условия. Мы превратили большую территорию в общественное место. Были некоторые мнения о том, что здесь должно проводиться строительство, должны возводиться здания. Я не позволил, сказал, что здесь должна быть общественная зона для удобства граждан. Сейчас это большая территория. В центре города созданы новая прекрасная зона отдыха и транспортный центр.

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Затем глава государства и Первая леди посмотрели автобус производства турецкой компании ВМС.

Было сообщено, что эти автобусы, полностью отвечающие требованиям пассажироперевозок, отличаются удобством. Превосходство автобусов заключается в том, что их двигатель работает на сжатом природном газе. Если автобусы, заказанные прежде для ООО «BakuBus», преодолевали расстояние в 300 километров, то в автобусах с двигателем, работающим на сжатом природном газе, это расстояние можно увеличить до 600 километров. Салон и двигательную систему этих автобусов можно полностью заменить. Общая пассажировместимость автобусов с 26-ю сиденьями составляет 100 человек.

Президент Ильхам Алиев дал поручения о закупке дополнительных современных автобусов.

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Отметим, что Транспортный обменный центр «Кероглу» внесет положительный вклад как в организацию дорожного движения, так и в пассажироперевозки. Этот центр является транспортной инфраструктурой, соединяющей такие виды общественного транспорта, как внутригородские и междугородние автобусы, метро и железная дорога, а также упрощающей перевозки между ними. Концепция ТОЦ играет важную роль, главным образом, в централизованной организации движения автобусов, прибывающих из пригородных территорий в центр города, а также в усилении эффективности управления и механизма контроля в пассажироперевозках.

В соответствии с распоряжениями, поручениями и указаниями главы государства в последние годы в поселках и селах Баку прокладываются современные дороги, предпринимаются конкретные шаги по решению социальных вопросов проживающих там людей. Создание этого центра демонстрирует, что действия, предпринимаемые в данном направлении, носят последовательный характер. Так, эта инфраструктура, обеспечивая удобное и безопасное передвижение жителей бакинских поселков в центр города, а также в обратном направлении, внесет вклад в модернизацию службы пассажироперевозок в столице в целом.

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