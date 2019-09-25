Президент Ильхам Алиев: На этом месте хотели построить какие-то здания, я не позволил — эта зона должна быть общественной (ВИДЕО) (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 17:48)

БАКУ /Trend/ - Были такие мнения, чтобы здесь велось строительство, строились здания. Я не позволил, сказал, что здесь должна быть общественная зона для удобства граждан.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, участвуя в среду совместно с Первой леди Мехрибан Алиевой в открытии Транспортного обменного центра "Кероглу" Бакинского транспортного агентства, сообщает Trend.

«Этот парк мы создали по моей инициативе несколько лет назад. Сейчас здесь прекрасная зона отдыха. Эта территория примыкает к парку. Здесь прекрасные условия. Мы превратили большую территорию в общественное место. Были некоторые мнения о том, что здесь должно проводиться строительство, должны возводиться здания. Я не позволил, сказал, что здесь должна быть общественная зона для удобства граждан. Сейчас это большая территория. В центре города созданы новая прекрасная зона отдыха и транспортный центр», - отметил глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.