Эльмар Мамедъяров встретился с главой Центра международных отношений и устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Центра международных отношений и устойчивого развития Вуком Еремичем, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи Еремич проинформировал министра Мамедъярова о деятельности Центра. Стороны обменялись мнениями о возможных путях сотрудничества и совместной деятельности исследовательских центров Азербайджана с Центром международных отношений и устойчивого развития.

На встрече также обсуждались вопросы региональной и международной безопасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.