Эльмар Мамедъяров встретился с главой Центра международных отношений и устойчивого развития

25 сентября 2019 21:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Центра международных отношений и устойчивого развития Вуком Еремичем, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи Еремич проинформировал министра Мамедъярова о деятельности Центра. Стороны обменялись мнениями о возможных путях сотрудничества и совместной деятельности исследовательских центров Азербайджана с Центром международных отношений и устойчивого развития.

На встрече также обсуждались вопросы региональной и международной безопасности.

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  • Эльмар Мамедъяров встретился с главой Центра международных отношений и устойчивого развития
  • Эльмар Мамедъяров встретился с главой Центра международных отношений и устойчивого развития
  • Эльмар Мамедъяров встретился с главой Центра международных отношений и устойчивого развития
  • Эльмар Мамедъяров встретился с главой Центра международных отношений и устойчивого развития
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