Эльмар Мамедъяров встретился со своим хорватским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился встретился с главой МИД Хорватии Горданом Грлич-Радманом, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии азербайджано-хорватских отношений, в том числе о сотрудничестве в экономической, туристической, энергетической, культурной и гуманитарной сферах. Выражено удовлетворение нынешним уровнем политического диалога между двумя странами.

Была подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне между двумя странами в плане еще большего укрепления двусторонних отношений. Мамедъяров пригласил своего коллегу посетить Азербайджан.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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