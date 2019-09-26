Али Ахмедов: В преддверии переговоров Армения в той или иной форме совершает провокации (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В преддверии переговоров Армения в той или иной форме совершает провокации.

Об этом сказал журналистам вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в четверг Trend.

Он подчеркнул, что Азербайджан резко осуждает армянскую сторону за убийство азербайджанского военнослужащего.

Ахмедов отметил, что это не первый случай, когда в преддверии переговоров между двумя сторонами Армения в той или иной форме совершает провокации. Цель – нанести ущерб переговорам и сорвать переговорный процесс. "Совершая различные провокации, в том числе такие преступления, как убийство людей, они пытаются сорвать переговоры. Тем самым они хотят сохранить статус-кво", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что это вызывает резкую критику международного сообщества. «Азербайджан неоднократно категорично заявлял, что является сторонником мирного урегулирования конфликта, но с условием демонстрации армянской стороной конструктивной позиции в урегулировании. Если армянская сторона продолжит занимать прежнюю позицию, то Азербайджан, воспользовавшись своим естественным правом, и опираясь на свою мощь, предпримет самые действенные меры для обеспечения своей территориальной целостности», - сказал он.

Ахмедов также сказал, что Минская группа ОБСЕ, мягко говоря, не может проявить необходимую самоотверженность для выполнения своей миссии.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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