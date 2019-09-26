Вице-премьер: Граждане Азербайджана с большей верой смотрят в будущее

26 сентября 2019 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана с большей верой смотрят в будущее.

Об этом вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов сказал на сегодняшней встрече с молодежью в Центре Гейдара Алиева в городе Хырдалан в Абшеронском районе, сообщает в четверг Trend.

На встрече участвовали зампред ПЕА, президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде, заместитель исполнительного секретаря ПЕА, председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, а также представители общественности.

В ходе мероприятия Ахмедов рассказал об успехах, достигнутых во всех сферах Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева. Он сказал, что за последние 15 лет в Азербайджане наблюдается масштабное развитие, улучшилась жизнь людей, они с больше верой смотрят в будущее.

Говоря о значимости государственной молодежной политике, вице-премьер подчеркнул, что азербайджанская молодежь окружена заботой и вниманием главы государства, и созданы все условия и возможности для ее развития: «На молодежь возложена задача - получить хорошее образование и знания, и внести свой вклад в развитие государства».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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