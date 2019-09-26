Али Ахмедов: Экономическая мощь Азербайджана растет и улучшается благосостояние людей

БАКУ/Trend/ - Азербайджан развивается быстрыми темпами, экономическая мощь страны растет, укрепляется и улучшается благосостояние людей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов на региональном совещании в Центре Гейдара Алиева в Хырдалане.

Вице-премьер сообщил, что в Азербайджане продолжается процесс исторического развития.

«В частности, реформы, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым за последние годы, расширяются с точки зрения масштаба и естественно эти реформы однозначно высоко оцениваются в обществе. Созданы возможности для расширения предпринимательства, развития ненефтяного сектора, в целом, значительного роста экономики Азербайджана. Социальный характер политики, осуществляемой в Азербайджане, проявляется все больше. Приблизительно двукратное увеличение пенсий в 2019 году, повышение зарплат различных категорий населения выражают суть социально-ориентированной политики правительства Азербайджана, Президента Ильхама Алиева. Суть политики, осуществляемой азербайджанским государством заключается в том, чтобы повысить благосостояние людей за счет возможностей, созданных благодаря росту экономики», - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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