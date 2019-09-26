Эльмар Мамедъяров: Очень важно соблюдение резолюций СБООН всеми странами-членами (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Очень важно соблюдение всеми странами-членами международных обязательств и выполнение соответствующих резолюций, принятых Советом безопасности (СБ) ООН, как того требует Устав Организации.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на министерских дебатах в Совете безопасности ООН, сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что сотрудничество между ООН и региональными организациями важно с точки зрения поощрения целей и принципов ООН. «В ряде случаев региональные и субрегиональные организации являются незаменимым механизмом. Но вместе с тем серьезные проблемы все еще существуют. Несмотря на то, что региональные организации понимают угрозы, с которыми столкнулся их регион, вовсе не все обладают способностью, политической волей и институциональным потенциалом соблюдения соответствующих обязательств, определенных законом. Прежде всего, региональные организации не должны допускать случаи злоупотребления теми, кто грубо нарушает международное право и пропагандирует безнаказанность. Очень важно, чтобы все страны-члены следовали международным обязательствам и исполняли соответствующие резолюции Совбеза ООН, как того требует Устав ООН. Они также должны быть уверены, что их территории не используются непосредственно или опосредствованно для террористической или связанной с ней преступной деятельности, в частности, под какими-либо предлогами или прикрытиями, или поддержкой и финансированием", - заявил министр.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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