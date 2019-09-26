Хикмет Гаджиев: Премьер-министр Армении представил аспекты Нагорно-карабахского конфликта с трибуны ООН в совершенно искаженном виде

26 сентября 2019 20:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Политические, правовые и исторические аспекты Нагорно-карабахского конфликта были представлены премьер-министром Армении с трибуны ООН в совершенно искаженном виде.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя выступление премьер-министра Никола Пашиняна в ходе общих обсуждений Генеральной ассамблеи ООН.

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