Президент Ильхам Алиев: Представители различных этнических и религиозных групп веками жили в Азербайджане в условиях дружбы, добрососедства и спокойствия (версия 2)

26 сентября 2019 20:35 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 18:40)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил еврейскую общину страны по случаю национального праздника еврейского народа Рош ха-Шана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас - граждан нашей республики еврейского происхождения с новогодним праздником - Рош-Ха-Шана, передаю вам самые искренние пожелания.

Представители различных этнических и религиозных групп, в том числе евреи, веками жили в Азербайджане, известном сегодня в мире как один из центров мультикультурализма, в условиях дружбы, добрососедства и спокойствия, никогда не подвергались антисемитизму и дискриминации, сохранив до наших дней свои национально-культурные и религиозные ценности.

С чувством удовлетворения хочу отметить, что еврейская община, являющаяся неотъемлемой частью нашего общества, выступая с позиции истинного патриотизма и азербайджанства, активно участвует в большой созидательной работе и общественно-политических процессах, осуществляемых во имя прогресса нашей республики. Убежден, что наши соотечественники еврейского происхождения и впредь будут прилагать все усилия для дальнейшего процветания нашего общего дома - Азербайджана.

Торжественно отмечаемый ежегодно праздник Рош-Ха-Шана олицетворяет обновление, нравственную чистоту и доброту. Пусть этот праздник привнесет в вашу жизнь хорошее настроение, а Вашим семьям подарит счастье и радость. С праздником!", - говорится в поздравлении главы государства.

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