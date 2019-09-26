Хикмет Гаджиев: Премьер-министр Армении представил аспекты нагорно-карабахского конфликта с трибуны ООН в совершенно искаженном виде (версия 2)

26 сентября 2019 21:04 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 20:09)

БАКУ/Trend/ - Политические, правовые и исторические аспекты нагорно-карабахского конфликта были представлены премьер-министром Армении с трибуны ООН в совершенно искаженном виде.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя выступление премьер-министра Никола Пашиняна в ходе общих обсуждений Генеральной ассамблеи ООН.

Хикмет Гаджиев сообщил, что армянское руководство, выступив в августе этого года в оккупированном городе Азербайджана Ханкенди, призвавшее к аннексии оккупированных территорий Азербайджана и тем самым нанеся серьезный урон процессу переговоров, проводимых при посредничестве Минской группы ОБСЕ, теперь пытается выглядеть с трибуны ООН «миролюбивым», ввести в заблуждение международное сообщество.
«Во-первых, Нагорный Карабах - историческая земля и неотъемлемая часть Азербайджана. Центральный комитет Коммунистической партии пятого июля 1921 вынес решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Несмотря на ложные претензии армян, здесь не было использовано выражение «передача Нагорного Карабаха Азербайджану». Начиная с 80-х готов прошлого столетия Армения выдвинула открытые притязания на Нагорно-Карабахский автономномный округ Азербайджана, активно поддержала насильственные действия и агрессивный сепаратизм.
Еще в то время на высшем конституционном уровне была подтверждена незаконность отделения Нагорного Карабаха в одностороннем порядке без разрешения Азербайджана. После восстановления независимости, согласно действующему в то время законодательству Нагорный Карабах безусловно считался составной частью территорий Азербайджана. Претензии Армении о «присоединение» к ней или получении независимости Нагорного Карабаха противоречат общепринятому в международном праве принципу uti possidetis и по этой причине необоснованны в рамках международного права»

По словам заведующего отделом, принцип uti possidetis ясно определяет, что Азербайджан провозгласил независимость в рамках границ, определенных советскими законами.

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