Эльмар Мамедъяров: Армения продолжает осуществлять незаконную деятельность для закрепления присоединения оккупированных территорий

БАКУ/Trend/ - Последние экономические, социальные и экологические показатели демонстрируют, что модели процветания и развития должны быть изменены и слажены. Такие угрозы как вооруженные конфликты, агрессивная экспансионистская политика, деградация окружающей среды, нарушение прав человека, финансовые кризисы, а также террор, сепаратизм, транснациональная организованная преступность и экстремизм продолжают влиять на миллионы людей по всему миру.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД, об этом сказал министр Эльмар Мамедъяров, выступая на Конференции министров Движения неприсоединения.

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