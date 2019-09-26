Эльмар Мамедъяров: Армения продолжает осуществлять незаконную деятельность для закрепления присоединения оккупированных территорий

26 сентября 2019 21:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Последние экономические, социальные и экологические показатели демонстрируют, что модели процветания и развития должны быть изменены и слажены. Такие угрозы как вооруженные конфликты, агрессивная экспансионистская политика, деградация окружающей среды, нарушение прав человека, финансовые кризисы, а также террор, сепаратизм, транснациональная организованная преступность и экстремизм продолжают влиять на миллионы людей по всему миру.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД, об этом сказал министр Эльмар Мамедъяров, выступая на Конференции министров Движения неприсоединения.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с кувейтским коллегой
Политика 18:23
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с грузинским коллегой (ФОТО)
Политика 13:11
Эльмар Мамедъяров: Очень важно соблюдение резолюций СБООН всеми странами-членами
Политика 13:00
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Совета Европы
Политика 02:49
Эльмар Мамедъяров встретился с министром по европейским делам Ирландии (ФОТО)
Политика 00:46
Эльмар Мамедъяров встретился со своим хорватским коллегой (ФОТО)
Политика 25 сентября 22:17
Лента новостей
Президент Ирана: у США нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН
Другие страны 21:33
Михаил Гусман: Ширак останется в памяти как политик высочайшего класса и обаятельный собеседник
В мире 21:18
США вводят санкции против Рауля Кастро
Другие страны 21:10
Названа дата выхода в эфир азербайджанского проекта «Голос. Дети»
Культура 20:17
Хикмет Гаджиев: Премьер-министр Армении представил аспекты нагорно-карабахского конфликта с трибуны ООН в совершенно искаженном виде
Политика 20:09
WebMoney увеличивает список предоставляемых в Казахстане услуг (Эксклюзив)
Бизнес 20:02
Гарант WebMoney в Казахстане предоставит пользователям новые платежные технологии
Бизнес 19:57
Операционные и финансовые показатели АО «Грузинская железная дорога» несколько улучшились
Финансы 19:54
Агентство Produce in Georgia объясняет почему иностранные инвесторы могут безопасно инвестировать в Грузию (Эксклюзив)
Финансы 19:17