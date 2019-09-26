В Баку состоялся официальный прием по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики(ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 26 сентября посольство Китая в Азербайджане устроило официальный прием по случаю национального праздника - 70-й годовщины образования Китайской Народной Республики, сообщает Trend.

Вначале прозвучали государственные гимны двух стран. Выступая на приеме, посол Китая в Азербайджане Го Минь рассказала о пути развития своей страны за 70 лет, отметила, что в экономической и культурной сферах достигнут большой прогресс. Она сказала, что сегодня Китай - вторая крупнейшая экономика мира. Правительство Китая прилагает большие усилия для модернизации страны. В настоящее время Китай является торговым партнером более 130 стран мира и выполняет все условия Устава ООН. Страна также вносит большой вклад в миротворческую миссию на планете.

Напомнив о визите Президента Ильхама Алиева в Китай в апреле 2019 года, посол отметила, что этот визит внес важный вклад в развитие двусторонних отношений. Отношения Азербайджана с Китаем построены на здоровой основе. Китай воспринимает Азербайджан как близкого друга, надежного партнера. Отношения между нашими странами находятся на пути динамичного развития. Дипломат выразила уверенность в том, что эти связи в дальнейшем еще более усилятся.

Выступивший на официальном приеме председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов от имени Президента Азербайджана поздравил китайский народ, передал пожелания мира и благополучия.

Подчеркнув, что Китай, обладающий древней историей, сегодня пользуется большим авторитетом в мире, председатель Милли Меджлиса довел до внимания, что основанные на взаимном уважении двусторонние отношения, основа которых была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжаются и развиваются Президентом Ильхамом Алиевым. Он отметил, что теплые отношения между главами государств Китая и Азербайджана открывают широкий путь к развитию взаимодействия. Между правящими партиями обеих стран налажены тесные связи. Большую роль в укреплении взаимных связей играют и парламенты.

Председатель Милли Меджлиса отметил, что постепенно расширяющееся сотрудничество между двумя странами во многих сферах – экономической, политической, гуманитарной - вызывает удовлетворение. В частности, неизменная позиция Китая в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта очень важна для нашей страны.

Огтай Асадов выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут развиваться и дальше.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

На приеме присутствовали официальные лица, депутаты Милли Меджлиса, дипломаты, представители общественности.

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