Хикмет Гаджиев: Премьер-министр Армении представил аспекты нагорно-карабахского конфликта с трибуны ООН в совершенно искаженном виде (Обновлено)

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении в совершенно искаженной форме преподнес с трибуны ООН политические, правовые и исторические аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев в комментарии, касающемся выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время общих дебатов на Генеральной Ассамблее ООН.

Хикмет Гаджиев сказал, что руководство Армении, которое в своем выступлении в августе этого года в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди призывало к аннексии захваченных территорий Азербайджана, серьезно подрывая тем самым процесс переговоров, проводимых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, пытается сегодня показаться "миролюбивым" с трибуны ООН, ввести международную общественность в заблуждение.

Во-первых, Нагорный Карабах – это историческая земля и неотъемлемая часть Азербайджана. 5 июля 1921 года Кавказское бюро Центрального Комитета Коммунистической партии (большевиков) приняло решение оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Несмотря на лживые претензии армян, здесь не использовалось такое выражение, как "передача Нагорного Карабаха Азербайджану".

Начиная с 80-х годов прошлого века Армения выдвигала открытые притязания на Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО), активно поддерживала насильственные действия и агрессивный сепаратизм.

Еще в то время на высшем конституционном уровне было подтверждено, что отделение Нагорного Карабаха в одностороннем порядке без разрешения Азербайджана противоречит советским законам. Согласно законодательству, которое применялось в период, когда Азербайджан восстановил свою независимость, Нагорный Карабах однозначно считался составной частью азербайджанских территорий. Притязания Армении на "присоединение к Армении" или обретение "независимости" Нагорного Карабаха противоречат принятому в международном праве принципу uti possidetis, в силу чего являются необоснованными в рамках международного права.

Принцип uti possidetis четко определяет, что Азербайджан провозгласил независимость в пределах границ, установленных советскими законами до восстановления независимости.

Во-вторых, премьер-министр Армении, выступая с трибуны ООН, умолчал о факте серьезного нарушения его страной обязательств, принятых на основании Устава ООН.

Напомним, что на основании пункта 4 статьи 2 Устава ООН "все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или суверенитета другого государства".

На основании постановлений Международного Нюрнбергского процесса относительно итогов Второй мировой войны, главы VII Устава ООН, именуемой "Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии", оккупация и военная агрессия установлены как серьезное международное преступление.

Армения, используя военную силу, оккупировала Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему семь районов Азербайджана, учинила на этих территориях кровавую этническую чистку против азербайджанского населения. В результате данной политики более миллиона наших соотечественников все еще пребывают в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, Армения, вопреки международному гуманитарному праву, осуществляет на оккупированных территориях Азербайджана целенаправленную деятельность по изменению демографического состава, уничтожению принадлежащих азербайджанскому народу материально-культурных памятников.

Совет Безопасности ООН принял в связи с конфликтом резолюции номер 822, 853, 874 и 884. В этих резолюциях Совет Безопасности ООН осуждает использование силы против Азербайджана, оккупацию азербайджанских территорий, нападения на гражданских лиц и бомбардировку населенных пунктов Азербайджана, еще раз подтверждает, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана. В резолюциях Совета Безопасности ООН также подчеркивается неприемлемость захвата территорий с применением силы и содержится требование о полном и безоговорочном выводе оккупационных сил со всех захваченных территорий Азербайджана.

Армения игнорирует постановления и резолюции Совета Безопасности ООН и других международных организаций.

Напомним также, что согласно пункту 25 Устава ООН, государства-члены ООН должны принимать и выполнять постановления Совета Безопасности на основании данного Устава.

Основу мандата членов Минской группы ОБСЕ, осуществляющей посредничество по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, составляют соответствующие резолюции Совета Безопасности. Международная общественность признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в пределах признанных на международном уровне границ.

В-третьих, руководство Армении утверждает, что данный конфликт не является территориальным конфликтом между Азербайджаном и Арменией, заявляя, что это – вопрос прав человека. Резолюции Совета Безопасности ООН, постановление Европейского суда по правам человека по делу "Чирагов и другие против Армении" отчетливо доказывают, что фундаментальную основу этого конфликта составляет оккупация территорий с применением силы. Согласно вердикту Европейского суда по правам человека, самопровозглашенный режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, существует благодаря политической, военной, финансовой и пр. поддержке Армении. Военное присутствие вооруженных сил Армении на захваченных территориях Азербайджана и продолжающаяся оккупация открыто демонстрируют истинную суть конфликта.

Вместе с тем, если руководство Армении желает преподнести данный конфликт в контексте прав человека, то оно признает тем самым кровавую этническую чистку, учиненную его страной против более чем миллиона азербайджанцев, и нарушение их фундаментальных прав. Права человека носят универсальный характер. Если Армения в результате оккупации и военной агрессии нарушила фундаментальные права более миллиона азербайджанцев, то ее разглагольствования о правах человека – это лицемерие и абсурд.

В-четвертых, руководство Армении заявляет, что конфликт должен быть урегулирован на основании формулы, приемлемой для Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. Сторонами конфликта являются Армения и Азербайджан. Нагорно-Карабахский регион Азербайджана имеет азербайджанскую и армянскую общины.

Азербайджан не выдвигает никаких территориальных притязаний против какого-либо государства. Приемлемое для Азербайджана урегулирование конфликта основано на Уставе ООН, международном праве и справедливости, и международная общественность поддерживает эту позицию. Для урегулирования конфликта армянские войска должны быть выведены с захваченных азербайджанских территорий, военной оккупации должен быть положен конец, азербайджанские вынужденные переселенцы должны вернуться к родным очагам, территориальная целостность и суверенитет Азербайджана должны быть восстановлены. Должна быть определена модель самоуправления, предусматривающая совместное проживание армянской и азербайджанской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в условиях мира и безопасности в пределах границ Азербайджана.

В заявлении от 9 марта 2019 года, на которое повторно ссылаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ, отображена дорожная карта по урегулированию конфликта.

Модели урегулирования конфликта вне территориальной целостности Азербайджана не существует. Скорейшее урегулирование конфликта может способствовать обеспечению устойчивого мира и безопасности, улучшению благосостояния проживающей в настоящее время в тяжелых условиях армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, развитию самой Армении.

Наконец, Армения должна понять, что военная оккупация территорий Азербайджана не является урегулированием конфликта и никогда не даст желаемого Арменией политического результата.

Вместо того, чтобы зря терять время и искать необоснованные исторические, популистские и демагогические аргументы для оправдания политики аннексии и вводить свой народ и международную общественность в заблуждение, Армения должна принять конструктивное участие в процессе урегулирования конфликта, выполнить международные обязательства и вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий.

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