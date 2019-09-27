Кабмин представит Президенту Азербайджана проекты госбюджета на 2020 г.

27 сентября 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабмин представит Президенту Азербайджана «Проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2020 год и показатели сводного бюджета на последующие три года» и «Концепцию и прогнозные показатели экономического и социального развития Азербайджана на 2020 год и последующие три года», сообщает в пятницу Trend.

В решении Кабмина в связи с этим отмечается, что вышеназванные документы одобрены, и проекты бюджетов вместе с другими документами, предусмотренными ст. 12 закона «О бюджетной системе», будут представлены Президенту Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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