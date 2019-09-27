Эльмар Мамедъяров встретился с чилийским коллегой (ФОТО) (версия 2)

27 сентября 2019 13:08 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Чили Теодором Рибера, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

На встрече министры подчеркнули важность интенсивности взаимных визитов высокого уровня для последовательного проведения политического диалога и расширения контактов на различных уровнях между двумя странами.

Также состоялся обмен мнениями по участию в саммите Движения неприсоединения, который пройдет в Баку, подготовительным работам к этому мероприятию, а также по приоритетам председательства Азербайджана в Движении.

Министры обсудили перспективы развития двусторонних связей стран, в частности возможности расширения сотрудничества в экономической сфере, отметили важность развития сотрудничества между странами в рамках международных организаций.

Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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