Али Ахмедов: Необходимо уделять особое внимание повышению интереса молодежи к книгам (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо уделять особое внимание повышению интереса молодежи к книгам.

Об этом вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов сказал на церемонии открытия VI Бакинской международной книжной выставки, сообщает в пятницу Trend.

Вице-премьер отметил, что Азербайджан действительно страна с большим интеллектуальным достоянием.

По словам Ахмедова, Азербайджан не представляет свое настоящее и будущее отдельно от этого достояния: «Развитие человеческого капитала невозможно представить без книг. Проведение книжной ярмарки, прежде всего, прекрасная инициатива, проводимая для пропаганды книги в Азербайджане. Книга – это знания, культура, и в то же время означает развитие человека и общества. Общество берет начало своего культурного, интеллектуального и экономического развития с книги и знаний. В этом смысле любовь к книге связана с тем, чтобы повысить в обществе и у людей желание к знаниям и наукам. Азербайджан издавна был страной, где проявлялся интерес к наукам и знаниям. И книги сыграли исключительную роль в этом».

Вице-премьер добавил, что в Азербайджане всегда была любовь и привязанность к книгам, что очень отрадно.

Ахмедов считает, что читая, молодежь приобретет богатые знания, повышается ее интеллектуальный и культурный уровень, расширяется кругозор, и в будущем они станут достойными гражданами, служащими Азербайджану: «Считаю, что, укрепляя любовь молодежи к книгам, общество всегда будет двигаться вперед. Министерство культуры организует хорошие проекты для пропаганды книг в Азербайджане».

Напомним, что сегодня в Бакинском Дворце спорта состоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки.

Бакинская международная книжная выставка-ярмарка, организатором которой является министерство культуры, будет проходить в столице Азербайджана 27-29 сентября 2019 года.

В открытии приняли участие видные общественные деятели, представители науки, литературы, культуры, искусства, представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, а также зарубежные гости. Среди участников мероприятия вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов и другие.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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