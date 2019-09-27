Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции и выразили соболезнование в связи с кончиной Жака Ширака (ФОТО)

27 сентября 2019 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В пятницу Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции в Азербайджане, выразили соболезнование в связи с кончиной бывшего президента Франции, выдающегося государственного деятеля Жака Ширака, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнование в связи с кончиной бывшего президента Франции Жака Ширака, оставили запись в траурной книге.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции и выразили соболезнование в связи с кончиной Жака Ширака (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции и выразили соболезнование в связи с кончиной Жака Ширака (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции и выразили соболезнование в связи с кончиной Жака Ширака (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции и выразили соболезнование в связи с кончиной Жака Ширака (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции и выразили соболезнование в связи с кончиной Жака Ширака (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции и выразили соболезнование в связи с кончиной Жака Ширака (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции и выразили соболезнование в связи с кончиной Жака Ширака (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции и выразили соболезнование в связи с кончиной Жака Ширака (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции и выразили соболезнование в связи с кончиной Жака Ширака (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции и выразили соболезнование в связи с кончиной Жака Ширака (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции и выразили соболезнование в связи с кончиной Жака Ширака (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции и выразили соболезнование в связи с кончиной Жака Ширака (ФОТО)
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Эммануэлю Макрону
Политика 26 сентября 18:44
Президент Ильхам Алиев: Представители различных этнических и религиозных групп веками жили в Азербайджане в условиях дружбы, добрососедства и спокойствия
Политика 26 сентября 18:40
Президент Ильхам Алиев поздравил туркменского коллегу
Политика 26 сентября 18:36
Президент Ильхам Алиев: Один из главных наших приоритетов – сокращение зависимости от нефтегазовой отрасли
Политика 26 сентября 15:39
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Международной финансовой корпорации (ФОТО)
Политика 26 сентября 15:32
Президент Ильхам Алиев: На этом месте хотели построить какие-то здания, я не позволил — эта зона должна быть общественной (ВИДЕО)
Политика 25 сентября 17:48
Лента новостей
Крупный азербайджанский банк внедрил новую электронную услугу
Финансы 14:37
ЕС получит максимум от TANAP вместе с Азербайджаном и Турцией
Энергетика 14:28
ЕИБ и Узбекистан подписали соглашение на 100 млн евро
Бизнес 14:27
Госкомстат Азербайджана заключил контракт на закупку легковых автомобилей
Бизнес 14:09
Резиденты технопарков и промкварталов Азербайджана произвели продукции на 1,5 млрд манатов
Экономика 14:07
Большую часть экспорта из турецкой провинции Измир составили химпродукты
Турция 14:05
46-я конференция Международной ассоциации по оценке учебных достижений пройдет в Гане
Политика 14:02
Бакинская Высшая Школа Нефти начала сотрудничать с компанией «ЛУКОЙЛ»
Общество 14:01
Химзавод в Узбекистане будет передан кипрской компании за $200 млн
Энергетика 13:56