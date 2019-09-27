Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции и выразили соболезнование в связи с кончиной Жака Ширака (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В пятницу Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции в Азербайджане, выразили соболезнование в связи с кончиной бывшего президента Франции, выдающегося государственного деятеля Жака Ширака, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнование в связи с кончиной бывшего президента Франции Жака Ширака, оставили запись в траурной книге.

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