Али Ахмедов: Общество стало очевидцем нового краха виртуальной оппозиции

БАКУ/Trend/ - Общество стало очевидцем нового краха виртуальной оппозиции. Несколько недель как виртуально пропагандируемый, планируемый на 28 сентября митинг, называемый чуть ли не "началом политического торжества" виртуальной оппозиции, достиг своего логического конца. Из-за отсутствия реального отражения виртуальной "поддержки" митинга, отсутствия в общества духа митинга, влечения к участию в митинге и симпатизантов, оппозиция была вынуждена отказаться от митинга.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

По его словам, каждому еще раз стало ясно, что созданный оппозицией виртуальный образ митинга не имеет никакой связи с реальными политическими и общественным процессами.

«Это – сильный удар по виртуальной оппозиции. Это их крах, в прямом смысле этого слова.

На самом деле крах оппозиции не новое событие политической реальности Азербайджана. Традиционная оппозиция 26 лет как живет и «действует» в режиме краха. И причина очень проста. Партии, которые были свергнуты народом за деяния, осуществленные в течение 13 месяцев нахождения во власти, вместо того, чтобы извлечь необходимые выводы, предпочли продолжить ту же тактику, которая привела их к краху, и в результате они утратили социальные устои, машинизировались, превратились в чуждые элементы в глазах абсолютного большинства общества.

Вот уже несколько лет, как основной отличительной особенностью традиционной оппозиции является то, что они хотят прийти к власти любой ценой. Не требует доказательства, что желание «прийти к власти любой ценой» является полным искажением, ущербностью понятия политическая свобода, считающегося нормой в демократических обществах, и не может быть и речи о его связи с понятием демократия. Это главный путь, ведущий к хаосу и анархии, которое прошло испытание в свое время, люди пережили его тяжелые последствия и по этой причине не допустят, чтобы это повторилось. Средством достижения мандата народа является одно лишь доверие. У традиционной оппозиции давно иссяк политический ресурс, о котором мы говорим и сегодня невозможно найти что-то, подтверждающее ее связь с народом. Продолжающаяся годами неприязнь населения к оппозиции, в первую очередь должна приниматься, как результат отсутствия ее связи с народом».

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