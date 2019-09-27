46-я конференция Международной ассоциации по оценке учебных достижений пройдет в Гане (версия 2)

27 сентября 2019 15:08 (UTC+04:00)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 14:02)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку завершилась 45-я конференция Международной ассоциации по оценке учебных достижений, которая длилась с 22 сентября.

Как передает в пятницу Trend, мероприятие было организовано Государственным экзаменационным центром.

В последний день мероприятия проведены сессии на темы: «Принятие решений», «Технология», «Реформы в оценивании», «Региональное развитие», «Классное оценивание».

На сессиях ученые, эксперты, специалисты из разных стран выступили с докладами по соответствующим сферам, провели обмен мнениями.

На сессиях были заслушаны доклады на темы «Роль PPMR в привлечении и побуждении учеников для принятия лучших решений», «Поощрение оценивания как эффективного инструмента совместного преподавания и обучения в специальном образовании на уровне средней школы», «Исследование мнений учителей о профессиональных недостатках в оценивании качества образования», «Онлайн-тест для классного оценивания и самооценивания», а также выступлени представителей Азербайджана, Израиля, Казахстана, Ирана, Ганы и Кении по образованию и оцениванию, состоялся обмен мнениями.

Затем состоялась церемония закрытия конференции. Выступив на мероприятии председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде отметила, что в работе конференции принимали участие 300 эксперта из 55 стран, 116 докладчиков из 43 стран. Она сообщила, что конференция добилась поставленных целей и выразила надежду, что доклады и обмен мнениями внесут весомый вклад в дальнейшее совершенствование опыта в сфере оценки образования.

Председатель Совета выразила особую благодарность основным докладчикам конференции, членам правления, организационному комитету, спонсорам и официальному медиа-партнеру - государственному информагентству «Азертадж».

Выступивший после представитель IAEA Ян Уигерс зачитал от имени Ассоциации заключительную речь.

На церемонии было объявлено, что 46-я конференция Международной ассоциации по оценке образования будет проведена в 2020 году в Гане.

Напомним, что в конференции «Оценивание и принятие решения: индивидуальные и институциональные решения», которая началась 22 сентября, принимали участие более 300 представителей из 55 стран, включая и Азербайджан. ГЭЦ, являющийся членом IAEA регулярно принимает участие в мероприятиях, которые проводит организация с 1975 года. Азербайджан еще в 2007 году стал первым среди стран СНГ, в котором IAEA провело такое мероприятие.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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