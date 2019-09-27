МИД Азербайджана приветствует решение Лионского суда

27 сентября 2019 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует решение Лионского административного суда от 19 сентября этого года по отмене незаконных "договоров", подписанных 25 сентября 2017 года и 21 октября 2018 года соответственно между французским городом Десин-Шарпьё (Decines-Charpieu) и одним из административных регионов оккупированного района Азербайджана Ходжавенд, а также между городом Сент-Этьен (Saint-Etienne) и оккупированным городом Азербайджана Шуша, передает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

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