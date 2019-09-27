Али Ахмедов: Общество стало очевидцем нового краха виртуальной оппозиции (версия 3)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 14:50)

БАКУ/Trend/ - Общество стало очевидцем нового краха виртуальной оппозиции. Несколько недель как виртуально пропагандируемый, планируемый на 28 сентября митинг, называемый чуть ли не "началом политического торжества" виртуальной оппозиции, достиг своего логического конца. Из-за отсутствия реального отражения виртуальной "поддержки" митинга, отсутствия в общества духа митинга, влечения к участию в митинге и симпатизантов, оппозиция была вынуждена отказаться от митинга.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

По его словам, каждому еще раз стало ясно, что созданный оппозицией виртуальный образ митинга не имеет никакой связи с реальными политическими и общественным процессами.

"Это – сильный удар по виртуальной оппозиции. Это их крах, в прямом смысле этого слова.

На самом деле крах оппозиции не новое событие политической реальности Азербайджана. Традиционная оппозиция 26 лет как живет и "действует" в режиме краха. И причина очень проста. Партии, которые были свергнуты народом за деяния, осуществленные в течение 13 месяцев нахождения во власти, вместо того, чтобы извлечь необходимые выводы, предпочли продолжить ту же тактику, которая привела их к краху, и в результате они утратили социальные устои, машинизировались, превратились в чуждые элементы в глазах абсолютного большинства общества.

Вот уже несколько лет, как основной отличительной особенностью традиционной оппозиции является то, что они хотят прийти к власти любой ценой. Не требует доказательства, что желание "прийти к власти любой ценой" является полным искажением, ущербностью понятия политическая свобода, считающегося нормой в демократических обществах, и не может быть и речи о его связи с понятием демократия. Это главный путь, ведущий к хаосу и анархии, которое прошло испытание в свое время, люди пережили его тяжелые последствия и по этой причине не допустят, чтобы это повторилось. Средством достижения мандата народа является одно лишь доверие. У традиционной оппозиции давно иссяк политический ресурс, о котором мы говорим и сегодня невозможно найти что-то, подтверждающее ее связь с народом. Продолжающаяся годами неприязнь населения к оппозиции, в первую очередь должна приниматься, как результат отсутствия ее связи с народом".

Вице-премьер подчеркнул, что традиционная оппозиция уже продолжительное время существует главным образом в виртуальном мире.

“На самом деле это можно считать результатом и формой проявления краха этой оппозиции. Виртуальность традиционной оппозиции проявляется не только в отдалении от реальной жизни, но и в попытке манипулятивно представить себя обществу в качестве реальной силы. Может и не стоит обращать внимание на такие попытки. Если кто-то находит утешение в виртуальном мире троллей, возомнив себя сильным, то пусть так и делает. Помнится трагикомический случай, когда проигравший во время президентских выборов представитель оппозиции около года называл себя «президентом». А сейчас наблюдается новый трагикомический случай: небезызвестная традиционная оппозиция, благодаря манипуляциям анонимных сторонников называет себя «материнской (главной) оппозицией». Общество отвечает на все это губительной тишиной. Но видимо, виртуальная оппозиция сама начала верить в собственный вымысел. В противном случае несколько дней назад они не захотели бы провести опрос в связи с потенциальным участием людей на митинге, который они хотели провести 28 сентября. Считаю, что этот шаг виртуальной оппозиции стал для них «холодным душем»: около 90 процентов респондентов сказали «нет» на призывы к митингу, и чтобы не видеть более плачевные результаты, оппозиция была вынуждена прекратить опрос. Этому нет другого названия неужели крах. Но нас интересует не отрицательная реакция людей на этот опрос, ведь не было никаких сомнений, что результат будет именно таким. Другим важным результатом опроса для нас является очередное подтверждение виртуального характера оппозиции. Еще раз было доказано, что поддержка традиционной оппозиции среди населения на нуле, и создание виртуальной видимости единственный способ "доказательства" их существования. Однако митинг виртуально провести невозможно и это говорит о провале их попыток.

Виртуальность – способ скрыть истинную сущность оппозиции. Сколько бы они не пытались выставить себя демократами, борцами за права человека, рано или поздно в реальности проявляются их жестокие, беспощадные лица. Жестокость виртуальных «демократов» по отношению к собственным семьям, годами скрываемая в политических целях, несколько дней назад стала объектом обсуждений и неприятия. Этот случай, наряду с очередным доказательством краха и разоблачения виртуальной оппозиции также очевидно демонстрирует ее лицемерную сущность.

Азербайджанский народ умеет правильно оценивать реальность. Развитие, стабильность, безопасность являются основными реалиями, фундаментальными ценностями нашей жизни. Противники этих ценностей, пытающиеся нарушить стабильность в стране, как всегда, становятся объектом резкого порицания народа. Люди не намерены жертвовать спокойной жизнью, развитием, благосостоянием ради пустых обещаний. Вера и доверие в Президента Ильхама Алиева, в его политику достаточно высоки. Это доверие основано на многолетнем опыте и поколебать его никому не удастся.

Люди видят и уверены в том, что насколько прекрасно наше настоящее, настолько прекрасным будет и будущее», - сказал Али Ахмедов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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