Вице-премьер: В направлении обеспечения населения достойными условиями жизни осуществляются крупные проекты (версия 2)

27 сентября 2019 18:53 (UTC+04:00)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 18:31)

БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана уже долгие годы успешно сотрудничает с Фондом народонаселения ООН и успешно выполняет поставленные задачи.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов в ходе выступления на официальном приеме, посвященном 25-летию деятельности в Азербайджане Фонда ООН в области народонаселения.

Али Ахмедов подчеркнул, что правительство Азербайджана высоко ценит деятельность Фонда в стране.

«Верим, что и дальше фонд продолжит свою деятельность в Азербайджане с тем же темпом и успехом», - сказал он.

Вице-премьер сообщил, что население в Азербайджане растет быстрыми темпами и в направлении обеспечения населения достойными условиями жизни осуществляются крупные проекты.

Он отметил, что государство осуществило успешные проекты в области здравоохранения населения, обеспечения потребностей людей, получения ими образования, и эти работы продолжаются. Вице-премьер добавил, что воспитание азербайджанской молодежи в должном порядке, правильное размещение населения находится в центре внимания правительства Азербайджана, для этого определены и осуществляются многочисленные проекты.

Али Ахмедов подчеркнул, что в результате вооруженной агрессии Армении против Азербайджана в составе населения Азербайджана образовалось более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

«Правительство осуществляет различные проекты для обеспечения потребностей людей, ставших инвалидами в результате конфликта, обеспечения работой этой категории населения, улучшения условий их жизни», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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