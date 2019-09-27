Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции и выразили соболезнование в связи с кончиной Жака Ширака (ФОТО) (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 13:32)

БАКУ/Trend/ - В пятницу Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции в Азербайджане, выразили соболезнование в связи с кончиной бывшего президента Франции, выдающегося государственного деятеля Жака Ширака, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встретил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Закари Грос.

Глава государства Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Франции Жака Ширака, оставили запись в траурной книге.

Беседуя с послом, Президент Ильхам Алиев сказал: Господин посол, примите наши соболезнования. Президент Ширак был близким другом Азербайджана. Мы знаем его со времен начала его личной дружбы с моим отцом, и благодаря их совместным усилиям между нашими странами были налажены очень тесные партнерские отношения. Мы помним встречи с ним. Как вам известно, моим первым официальным визитом за рубеж после того, как я первый раз был избран Президентом, был визит во Францию. В то время президент Ширак стал первым главой иностранного государства, пригласившим меня совершить официальный визит, и это было очень хорошим показателем нашего сотрудничества. С того времени сотрудничество между нашими странами успешно развивается. На недавней встрече с вами я поделился воспоминаниями о встречах с президентами вашей страны. Еще раз прошу вас принять наши соболезнования.

Посол Закари Грос сказал: Господин Президент, уважаемая Первая вице-президент, благодарю вас за то, что вы пришли сюда, и за ваши слова. От имени президента Макрона и народа Франции хотел бы отметить, что мы высоко ценим Ваши искренние слова и то, что вы находитесь здесь. Как было отмечено и Вами, президент Ширак, игравший объединительную роль во Франции и на международной арене, был государственным деятелем, поощряющим мир. Ваше посещение тронуло нас, я благодарен вам.

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