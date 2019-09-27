Президент Ильхам Алиев поздравил нового директора Международного валютного фонда (версия 2)

27 сентября 2019 21:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой.

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. Мы придаем большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Международным валютным фондом. С этой точки зрения с удовлетворением хотел бы отметить поддержку Международным валютным фондом экономических реформ, осуществляемых в нашей стране.

Надеюсь, что под Вашим руководством Международный валютный фонд, достойно справляясь со стоящими перед ним ответственными задачами, связанными с управлением глобальной финансово-экономической и валютной системой, будет вносить вклад в укрепление международного финансового сотрудничества. Еще раз передаю Вам свои поздравления, желаю крепкого здоровья, успехов в предстоящей ответственной работе", - говорится в поздравлении главы государства.

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