Эльмар Мамедъяров принял участие во встрече глав МИД стран-членов ОЭС (ФОТО)

27 сентября 2019 23:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В своем выступлении министр сказал, что Азербайджан, который участвует в региональных и межрегиональных инициативах, всегда поддерживает различные усилия по экономическому сотрудничеству в регионе и за его пределами. Мамедъяров отметил, что страна придает значение сотрудничеству в рамках ОЭС и развитию торговли и сотрудничества в этом в регионе.

Министр проинформировал участников встречи о транзитном и торговом потенциале Азербайджана, усилиях по модернизации и диверсификации транспортной инфраструктуры страны. Министр сказал, что данные проекты служат увеличению транзитных возможностей территории ОЭС. Была подчеркнута важность расширения сотрудничества в сельском хозяйстве, а также сказано, что в октябре этого года в Баку состоится шестое заседание министров сельского хозяйства стран-членов ОЭС. Сфера информационных и коммуникационных технологий выделена в качестве потенциальной сферы, которая может поспособствовать развитию сотрудничества стран-членов ОЭС.

Ссылаясь на принятый в 2017 году "ECO Vision 2025", министр отметил, что Азербайджан будет обеспечивать возможность по еще большему развитию ОЭС, и добавил, что страна поддерживает процесс реформ, который повысит эффективность институтов организации.

В конце своего выступления Мамедъяров сказал, что Азербайджан высоко ценит исторические связи между странами-членами ОЭС и важность развития этих отношений на основе принципов солидарности. Министр подчеркнул, что развитие регионального экономического сотрудничества невозможно без устранения политических и военных угроз, в том числе военной оккупации и незаконной деятельности на этих территориях.

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  • Эльмар Мамедъяров принял участие во встрече глав МИД стран-членов ОЭС (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров принял участие во встрече глав МИД стран-членов ОЭС (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров принял участие во встрече глав МИД стран-членов ОЭС (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров принял участие во встрече глав МИД стран-членов ОЭС (ФОТО)
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