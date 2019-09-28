Эльмар Мамедъяров принял участие в 43-м заседании Группы 77 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие в 43-м заседании Группы 77 (G-77). Азербайджан присоединился к G77 в качестве 135-го члена организации, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Выступая на встрече G77, Мамедъяров сказал, что Азербайджан готов вносить вклад в эту организацию и приложит усилия для развития отношений и сотрудничества между двумя организациями во время своего председательства в Движении неприсоединения.

Министр поблагодарил членов Группы 77 за их ценную поддержку и выразил особую благодарность Палестине за обработку запроса Азербайджана о приеме в группу.

"В условиях углубления взаимозависимости между процессами глобализации и экономиками укрепление сотрудничества Юг-Юг стало представлять необходимость как в качестве стратегии развития, так и средства, обеспечивающего полноценное участие стран в международных экономических отношениях, что является одной из ключевых целей Организации Объединенных Наций и важнейшим компонентом Повестки дня Целей устойчивого развития на 2030 год", - сказал глава МИД.

Министр отметил, что Азербайджан готов активно вносить вклад в благородную миссию Группы 77 по обеспечению устойчивого развития путем поощрения экономического сотрудничества.

"Азербайджан 25-26 октября 2019 года проведет саммит Движения неприсоединения и будет председательствовать в Движении в течение следующих 3 лет. Один из приоритетов нашего председательства будет заключаться в активизации координационного механизма Движение неприсоединения-G77, а именно Объединенного координационного комитета, в целях обеспечения более тесного взаимодействия между двумя крупнейшими группами в рамках ООН", - сказал Мамедъяров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.