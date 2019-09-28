Успешная политика Президента Ильхама Алиева обеспечила достижение грандиозных успехов - экономист

БАКУ /Trend/ - Благодаря успешным реформам, проводимым под руководством Президента Ильхама Алиева, в Азербайджане укрепилась экономическая и политическая стабильность, экономика продолжает динамично развиваться.

Об этом в субботу сказал Trend депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что в период руководства страной Президента Ильхама Алиева заново создана соответствующая современным требованиям социально-экономическая инфраструктура, диверсифицировалась экономика, сформировался сильный потенциал в ненефтяном секторе.

Депутат подчеркнул, что осуществляемые в стране реформы показали свое положительное влияние и в социальной сфере: «Продолжаются работы по усилению социальной защиты пенсионеров и других социальных групп, продолжительно повышаются зарплаты, студенческие стипендии, повышается государственной забота к работникам образования, здравоохранения и культуры, строятся новые поселки для вынужденных переселенцев, улучшаются жилищные условия лиц с инвалидностью и семей шехидов».

Гусейнов также добавил, что успешная внутренняя и внешняя политика, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева, обеспечила достижение Азербайджаном грандиозных успехов: «Динамическим прогрессом охвачены и регионы страны, их социально-экономическое развитие обрело продолжительный характер. Как и две предыдущие Государственные программы по социально-экономическому развитию регионов, выполнение и третьей Госпрограммы в республике, охватывающей 2014-2018 годы, было обеспечено на высоком уровне, и успешно продолжаются работы, определенные принятой четвертой Государственной программой. Все это показывает, что социально-экономическое развитие Азербайджана носит продолжительный характер».

В заключение депутат добавил, что улучшение бизнес-среды в Азербайджане, расширение мер государственной поддержки предпринимательству являются основными приоритетами проводимой политики.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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