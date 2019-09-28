Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Центрального банка Азербайджана

28 сентября 2019 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В соответствии с распоряжением в связи со 100-летием создания структуры Центрального банка в Азербайджане и за заслуги в развитии банковского дела группа сотрудников ЦБА награждена орденами «За службу Отечеству» первой степени, «Эмек» второй и третьей степени и медалью «Терегги».

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

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