Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Центрального банка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В соответствии с распоряжением в связи со 100-летием создания структуры Центрального банка в Азербайджане и за заслуги в развитии банковского дела группа сотрудников ЦБА награждена орденами «За службу Отечеству» первой степени, «Эмек» второй и третьей степени и медалью «Терегги».

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

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