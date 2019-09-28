Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Центрального банка Азербайджана (версия 2)

28 сентября 2019 16:51 (UTC+04:00)

(добавлены подробности, предыдущая версия опубликована в 15:02)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В соответствии с распоряжением по случаю 100-летия создания центрального банкирства и за заслуги в развитии банковского дела в Азербайджане наградить следующих сотрудников Центрального банка Азербайджанской Республики:

орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Рустамова Эльмана Сирадж оглу

орденом «Эмек» 2-й степени

Бабаева Афтандила Гасым оглу

Хубанова Вадима Аладдин оглу

Гулиева Алима Салим оглу

орденом «Эмек» 3-й степени

Гурбанлы Вахида Нухнаби оглу

Меликову Рену Энвер Паша гызы

медалью «Терегги»

Адыгезалова Шаига Али оглу

Бабаеву Севиль Алисафа гызы

Чебуханову Ирину Геннадиевну

Алекберова Фатуллаха Акбер оглу

Алиева Эльшана Керим оглу

Алиеву Хейран Садагат гызы

Ахмедова Али Исмаил оглу

Гейдарова Шакира Вели оглу

Гусейнову Лейлу Вели гызы

Исмайлова Фахри Яшар оглу

Гасымова Адыширина Фирудин оглу

Гасымова Асифа Ибрагим оглу

Гулузаде Маира Магеррам оглу

Мамедова Шакира Керим оглу

Набиеву Лейлу Сулейман гызы

Оруджева Рашада Темраз оглу

Османова Фарида Тофиг оглу

Закиеву Фаизу Рамиз гызы.

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