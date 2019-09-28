Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации дистанционных курсов китайского языка, организованных в UNEC (ФОТО)(Версия 2)

БАКУ /Trend/ - 28 сентября в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) начались занятия на дистанционных курсах китайского языка, организованных Фондом Гейдара Алиева.

В презентации, проведенной в университете по этому случаю, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Занятия, предназначенные для азербайджанцев, начинающих изучать китайский язык, будут проводиться три раза в неделю по 1,5 часа.

Отметим, что тренинги по дистантному обучению платные. Плата за обучение лиц, нуждающихся в социальной поддержке, вносится Фондом Гейдара Алиева.

Участники, завершившие элементарный уровень, состоящий из занятий по слушанию, разговорной речи, чтению и письму, получат представление об общем грамматическом строе китайского языка, смогут проводить простой обмен мнениями.

Тренинги по трехмесячной программе будут проводиться в дистанционной форме без отрыва от работы.

Партнеры реализуемого проекта – Азербайджанский государственный экономический университет, Институт Конфуция при Азербайджанском университете языков и Пекинский университет иностранных языков.

Участникам, успешно завершившим программу, будут вручены сертификаты. Студенты, изучающие китайский язык, получат также шанс обучаться в Китае по стипендиальной программе.

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