Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации международного инклюзивного спектакля "Аргонавты" в рамках фестиваля "Насими"(ФОТО)

28 сентября 2019 23:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 28 сентября в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре был представлен международный инклюзивный спектакль «Аргонавты», подготовленный совместно группами Candoco и Lost dog, и спектакли «Лицом к лицу» и «Мы оба знаем» в исполнении танцевальной группы Candoco.

На показе спектаклей присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Организатором показа спектаклей в рамках II Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими стал British Council Azerbaijan при партнерстве Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры. Выступивший вначале посол Великобритании в нашей стране Джеймс Шарп проинформировал о сценических произведениях. Он отметил, что спектакли посвящены теме инклюзивности. Дипломат сказал, что спектакли подарят всем хорошее настроение.

Директор British Council Azerbaijan Самр Шах сказал, что эти спектакли создавались в течение четырех лет профессиональными актерами и актерами-любителями с инвалидностью из Азербайджана, Великобритании, Украины и Грузии. «Используя культурные ресурсы Соединенного Королевства, мы поощряли инклюзивность в сфере искусства, в целях большей доступности для инвалидов ведущих объектов культуры и искусства Азербайджана мы сотрудничали с ними, и внесли вклад в изменение мнения общественности об инвалидности и создание более инклюзивного общества»,- сказал он.

Спектакль «Аргонавты» - это выступление как единого организма 10 профессиональных актеров и актеров-любителей из различных стран, имеющих и не имеющих инвалидность. Это профессиональное исполнение было подготовлено за время их пребывания в Киеве с июня по сентябрь 2019 года.

Затем были показаны сценические произведения.

Перформанс «Лицом к лицу» Ясмин Годдер представил зрителям ослепительные образы, воплотившиеся в смелом и свободном танце, создал впечатление страстной и волнующей мелодии, посвященной близости и глубоким чувствам. В произведении была широко использована урбан-индийская музыка.

Произведение хореографа Арлена Филлипса «Мы оба знаем» - романтический дуэт, переданный в форме коротких отрывков-серий. Этот сильный и волнующий танец, исполняемый под звуки поп-музыки со страстью и чувством, показывает зрителям, как зачастую можно повторно влюбляться в одного и того же человека и как заканчивается наша любовь.

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации международного инклюзивного спектакля "Аргонавты" в рамках фестиваля "Насими"(ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации международного инклюзивного спектакля "Аргонавты" в рамках фестиваля "Насими"(ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации международного инклюзивного спектакля "Аргонавты" в рамках фестиваля "Насими"(ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации международного инклюзивного спектакля "Аргонавты" в рамках фестиваля "Насими"(ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации международного инклюзивного спектакля "Аргонавты" в рамках фестиваля "Насими"(ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации международного инклюзивного спектакля "Аргонавты" в рамках фестиваля "Насими"(ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации международного инклюзивного спектакля "Аргонавты" в рамках фестиваля "Насими"(ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации международного инклюзивного спектакля "Аргонавты" в рамках фестиваля "Насими"(ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации международного инклюзивного спектакля "Аргонавты" в рамках фестиваля "Насими"(ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации международного инклюзивного спектакля "Аргонавты" в рамках фестиваля "Насими"(ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации международного инклюзивного спектакля "Аргонавты" в рамках фестиваля "Насими"(ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации международного инклюзивного спектакля "Аргонавты" в рамках фестиваля "Насими"(ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации международного инклюзивного спектакля "Аргонавты" в рамках фестиваля "Насими"(ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации международного инклюзивного спектакля "Аргонавты" в рамках фестиваля "Насими"(ФОТО)
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