На сегодняшней повестке дня парламента Азербайджана 20 вопросов

30 сентября 2019 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня будет проведено первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламента), сообщает в понедельник Trend.

На повестке дня заседания 20 вопросов.

На заседании будет обсужден ряд вопросов, включая план законодательных работ осенней сессии 2019 г., Конституционный закон «Об отмене Конституционного закона «О Государственном гербе Азербайджана» (второе голосование), законопроект «О техническом регулировании», поправка в закон «Об Алятской свободной экономической зоне», об изменениях в законы «Об утверждении Консульского устава», «О нотариате», «О государственной пошлине» и в Гражданский кодекс.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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