Разворот России к исламскому миру и роль Азербайджана

Реализуемый совместно с Азербайджаном и Ираном, представляющий для России стратегическое значение геополитический проект коридора Север-Юг, имеет свое логическое продолжение на Восток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев третьего октября текущего года примет участие в конференции «Заря Востока и мировое политическое устройство» Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин выступят на панельной сессии «Новый миропорядок: Взгляд с Востока». Ожидается, что Президент Ильхам Алиев изложит свое видение актуальных проблем мировой политики, в частности, по ситуации в исламском мире и роли Азербайджана. Выступление Президента на тему восточного вектора геополитики закономерно, поскольку Азербайджан, благодаря своим транспортным, энергетическим проектам, является сегодня мостом не только между Севером-Югом, Востоком и Западом, но и связующим звеном с исламским миром. Являясь авторитетным членом Организации исламского сотрудничества, Азербайджан на всех платформах пропагандирует исламскую солидарность, и эта позиция высоко оценивается в мусульманском мире. Задача построения надежного моста сотрудничества между Азербайджаном и мусульманским миром всегда присутствует в повестке Президента Ильхама Алиева, который сумел наладить тесные отношения, как с суннитскими, так и с шиитскими государствами. Роль Баку и его влияние в исламском мире в последние годы существенно возросли. Сегодня Азербайджан превратился в международный центр, где регулярно проводятся многочисленные форумы и конференции, связанные не только с Исламом, но и с мультикультурализмом. Впервые в истории в Баку были организованы Олимпийские игры солидарности мусульманских стран, которые получили высокую оценку не только на Востоке, но и на Западе. Международные инициативы, которые в своем большинстве исходят от Президента Азербайджана Ильхама Алиева, получают в исламском мире соответствующую оценку. В рейтинге, который ежегодно готовится Королевским исламским центром стратегических исследований Аммана, имя Президента Азербайджана Ильхама Алиева отмечается в числе самых влиятельных и авторитетных мусульман мира.

Актуализация в России темы, «Заря Востока и мировое политическое устройство», вынесенной на обсуждение Международного дискуссионного клуба «Валдай» не является случайной. Разворот Москвы на Восток, в числе причин которого, в частности, лежат ухудшающиеся отношения между Россией и Западом, является лишь малой частью масштабной международной трансформации этой страны. Они вызваны возрастающими угрозами геополитическим интересам России не только в странах «арабской весны», но и от ее ближайших соседей. Неслучайно, что президент Владимир Путин, в ходе визита в Анкару, на встрече «астанинской тройки» Россия – Турция – Иран по Сирии в своей речи использовал цитату из Корана. Это своего рода послание исламским странам, призыв к сотрудничеству с Россией, существенную часть населения которой составляют мусульмане. Как уже не раз было в истории, Азербайджан в числе первых отозвался на призыв, о чем свидетельствует участие Президента Ильхама Алиева на мероприятии в Сочи. Если Запад среди мусульманских стран, в основном, сотрудничает со странами, которые поддерживают радикальные группы, то Россия может твердо опираться на Азербайджан, модель которого одна из самых рациональных для исламского мира. Азербайджан уже является связующим звеном, инициатором и полноценным участником трехсторонних форматов сотрудничества Россия-Турция-Азербайджан и Россия-Иран- Азербайджан.

У Москвы для более тесного сотрудничества с Баку в восточном направлении есть много точек соприкосновения и возможностей. Несмотря на несоизмеримые масштабы, мы однотипные, однородные страны, с общей историей, наличием влиятельных диаспор, отсутствием языкового барьера. Азербайджан, как и Россия - многонациональная, многоконфессиональная, многоязычная и мультикультурная страна. Азербайджанское общество, как и российское, толерантное, где с уважением относятся не только к исламским ценностям и религии, но и христианству и иудаизму. Благодаря авторитету в мусульманском мире, Азербайджан может быть партнером в углублении сотрудничества России с проблемными странами или сглаживании часто возникающих противоречий, в частности, путем привлечения их в свои энергетические и транспортные проекты. На сегодня государственная модель в Азербайджане имеет схожие черты с российской, она оправдывает себя и в наших странах существует стабильность с религиозной точки зрения. Поэтому представляется возможным обсуждение на полях дискуссионного клуба «Валдай» не только общей сложной ситуации в исламском мире, но и те глобальные проблемы, по которым Азербайджан может сотрудничать с Россией. Представляется, что эта тема, как и актуальная для Баку карабахская, будут обсуждаться в ходе двухсторонней встречи Президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина на полях дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Являясь официальными партнерами Валдайского клуба, желаем успеха организаторам сочинского мероприятия.

Директор Экспертного совета Baku Network