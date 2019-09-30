Посол: Азербайджан является для Германии стратегически важной страной

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является для Германии стратегически важной страной.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на пресс-конференции, организованной в посольстве Германии в Баку.

«В первый раз я побывал в Азербайджане в 1994 году. В тот период в стране была совершенно другая ситуация. Я тогда работал в департаменте по вопросам постсоветских стран, переживающих кризис. Когда я услышал, что есть возможность стать послом в Азербайджане, я выдвинул свою кандидатуру. Честно говоря, я был не единственным кандидатом. И мне повезло, что я стал послом в этой стране», - сказал Маниг.

Он отметил, что за последние 12-15 месяцев увеличилось количество визитов делегаций из Германии в Азербайджан.

«Главная причина не в том, что Азербайджан является пятой страной, обеспечивающий нефтью Германию, а то, что Азербайджан является для Германии стратегически важной страной», - сказал дипломат.

Он отметил, что примерно 1,4 тысячи азербайджанских студентов получают образование в университетах Германии.

(Автор: Ляман Зейналова)

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