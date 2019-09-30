Посол: Германия хочет скорейшего подписания соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном

30 сентября 2019 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Германия хочет скорейшего подписания соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на пресс-конференции, организованной в посольстве Германии в Баку.

«Это соглашение охватит различные сферы, в том числе и торговлю. Мы хотим увеличения числа немецких бизнесменов, посещающих Азербайджан. Это соглашение также создаст правовую базу для иностранных инвестиций в Азербайджан», - сказал Маниг.

Он отметил, что до 2020 года Германия будет председательствовать в Совете безопасности ООН.

«И мы бы хотели расширить наше сотрудничество с Азербайджаном в рамках этой структуры», - сказал Маниг.

Посол отметил, что летом 2020 года Германия будет председательствовать в Европейском союзе, а осенью - в Совете Европы.

«Совет Европы также является важной организацией для Азербайджана. Мы хотим, чтобы Азербайджан еще больше сближался со структурами ЕС и тесно сотрудничал с ними. Речь идет о развитии двусторонних отношений», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

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