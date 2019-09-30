Депутат Милли Меджлиса отказался от мандата (версия 2)

30 сентября 2019 12:24 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 12:22)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Рафаэль Джабраилов отказался от мандата, сообщает в понедельник Trend.

Информацию об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса предоставил глава парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Он отметил, что Джабраилов отказался от мандата, добавив, что по обращению Джабраилова решение примет Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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