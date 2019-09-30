В Германии завершились учения Saber Junction - 19

30 сентября 2019 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершились многонациональные бригадные тактические учения Saber Junction - 19, проведенные Европейским командованием США (EUCOM) в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Азербайджанские военнослужащие, принявшие участие в учениях, достойно справились в поставленными задачами. Их профессионализм был высоко оценен международными наблюдателями.
Была подчеркнута важность этих учений в плане обмена опытом между армиями стран-участниц, достижения оперативной совместимости, повышения уровня боеготовности подразделений и совершенствования индивидуальных навыков военнослужащих.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Германии завершились учения Saber Junction - 19
  • В Германии завершились учения Saber Junction - 19
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